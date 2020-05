Sono 15mila i test sierologici effettuati finora nel salernitano. Il numero emerge dai primi dati parziali raccolti da Federlab, dal quale viene fuori che circa il 2 per cento degli esami ha dato esito positivo. La determinazione immunosierologica quantitativa delle immunoglobuline Igg serve a rilevare gli anticorpi al coronavirus, descrivendo così l’effettiva quantità delle persone venute in contatto con il virus. Con i test sierologici vengono rilevate anche le immunoglobuline Igm, la cui presenza indica invece una infezione attiva. Nel frattempo, dai laboratori del Ruggi e di Eboli non emerge nessun nuovo positivo su ben 823 tamponi esaminati.



«È necessario che aumenti significativamente il numero dei tamponi che vengono eseguiti in Campania - sostiene Gennaro Lamberti, presidente Federlab - Pur con tutti gli sforzi finora profusi la nostra regione continua ad essere nelle ultime posizioni per tamponi diagnostici eseguiti per abitante. Sono necessari per far emergere gli asintomatici, che andranno poi opportunamente isolati per evitare il contagio. Anche per questo importantissimo aspetto le strutture private accreditate sono pronte ad affiancare i laboratori pubblici. È assolutamente indispensabile che pubblico e privato collaborino per raggiungere il risultato del completo controllo della epidemia».