Visit Italy, la radio di Enit in diretta da Vietri sul Mare e Albori

Visit Italy Web Radio, la radio ufficiale di Enit Agenzia Nazionale del Turismo in diretta con il programma No time zone condotto dal direttore Enit Gianni Bastianelli con Alessandra Ragone, fa tappa in Campania. L'appuntamento è il primo luglio dalle 14 alle 16,30 a Vietri sul Mare e Albori in collaborazione con i Borghi più belli d'Italia, associazione presieduta da Fiorello Primi. Interverrà, tra gli altri, Alfonso Giannella, referente locale dell'associazione. Per l'ascolto si può scaricare la app:

http://bit.ly/Visit_Italy_Web_Radio-iOS

http://bit.ly/Visit_Italy_Web_Radio-Android

Oppure ascoltare su https://www.inmystream.app/player2/enit.html