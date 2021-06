Visit Salerno, la nuova app per i turisti: pronta anche la City Card per i musei

Come possiamo valorizzare la città? È questa la domanda che si sono posti una ventina di under trenta che hanno deciso di sviluppare e diffondere l’App Visit Salerno, una piattaforma digitale riservata a residenti e turisti, per orientarsi tra musei, luoghi di interesse, attrazioni, alberghi, b&b, bar, ristoranti e negozi per lo shopping. Il progetto, sposato dall’amministrazione comunale, sarà operativo da settembre e avrà come banco di prova, pandemia permettendo, l’edizione invernale di Luci d’artista 2021-2022. Visit Salerno, questo il nome dell’App, ha al momento una pagina Facebook e un profilo Instagram ancora in fase di implementazione e si ispira alle gemelle Visit London e Visit Dubai. «Ho avuto questa idea perché ora più che mai è necessario promuovere il nostro territorio – spiega Germano Porcaro, titolare di attività legate all’intrattenimento – L’obiettivo è quello di creare una vetrina virtuale dove chiunque possa conoscere la storia della città, riscoprire i suoi angoli nascosti, perdersi nella visita di chiese e monumenti, ma anche avere una mappa che sarà aggiornata di settimana in settimana, delle manifestazioni e degli eventi a cui partecipare». Non solo. Ristoratori, baristi, albergatori e commercianti potranno proporre menù e offerte, attraverso un sistema che consentirà anche a un visitatore di raggiungerli facilmente tramite l’ausilio di planimetrie interattive.

Accanto a Germano Porcaro e alla sua Visit Salerno Agency, c’è un pool di giovani laureati: esperti in informatica e comunicazione, come Mattia Guariglia e Jacopo De Maio, che stanno lavorando per rendere operativo il progetto in tempi stretti. «Il Comune ci aiuterà fornendoci gli elenchi delle attività da inserire in piattaforma, per le quali non si prevede nessun costo. Ognuna potrà infatti avere il suo spazio virtuale in forma assolutamente gratuita», precisa Porcaro. L’idea è piaciuta sia al sindaco Vincenzo Napoli che all’assessore all’Annona Dario Loffredo: «Con questa App abbiamo intercettato quelle che erano le richieste di diverse categorie professionali che in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria ho più volte incontrato. L’esigenza delle associazioni era la stessa: individuare una strategia per valorizzare la città e renderla maggiormente appetibile sul fronte turistico. Credo che con questo strumento raggiungiamo due obiettivi: contribuire in maniera concreta alla ripresa del tessuto economico e dare un’opportunità di lavoro a un gruppo di giovani della nostra città, che hanno deciso di mettersi in gioco con una iniziativa che è al servizio della collettività. Perché incentivare i flussi dei visitatori significa far tornare a circolare ossigeno vitale per centinaia e centinaia di famiglie messe a dura prova dalla pandemia». Visit Salerno prevede anche l’attivazione di una City Card che consentirà libero accesso a musei, attrazioni e mezzi pubblici, con una scontistica dedicata per ristoranti, teatri, cinema ed escursioni. Per ottenerla, basterà acquistarla on line sul sito web collegato alla App, oppure si potrà riceverla sul proprio smartphone tramite QR Code. Quattro le sezioni in cui sarà suddivisa l’applicazione: Salerno City Card, vedere e fare, info pratiche e itinerari, mentre il sito sarà articolato in sei differenti capitoli, compreso un intrigante notte e giorno che si propone di fornire indicazioni utili nell’arco delle 24 ore su festival, rassegne, sagre, feste, aperitivi e tutto quello che può essere incluso nell’ampio settore dell’intrattenimento. In italiano e in inglese, non mancherà poi uno spaccato interamente dedicato alla famiglia, per favorire i turisti con bambini e agevolare il loro soggiorno. «Ci auguriamo che questa App possa servire a far fare alla nostra città lo scatto di cui ha bisogno e che ci aiuti a riprendere le fila di un percorso virtuoso, che il Covid ci ha costretto a sospendere – ha sottolineato Loffredo – L’amministrazione comunale, come più volte ribadito agli operatori del commercio, del turismo e della ristorazione, sarà al loro fianco nella ripresa».