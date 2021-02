Una sessantanove residente a Marina di Camerota, dall'aprile 2019, a causa di un guasto tecnico, non aveva più attiva la sua utenza di telefonia fissa. Nonostante le continue diffide alla Telecom, la società non provvedeva al ripristino del guasto, in quanto i vicini della donna, a dire della compagnia telefonica, ne ostacolavano la riparazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Revenge porn tra minori,la vittima ha solo 13 anni LA VIOLENZA Minaccia di morte la nipote con un falcetto,arrestata 67enne di... LA PERSECUZIONE Minacciava l'ex, donna di 30 anni arrestata per stalking a Portici

Tra l'altro la donna difesa dagli avvocati Nicola Suadoni e Ciro Ingmar Cusati, era stata vittima di stalking e violenza privata da parte di alcuni vicini e, pertanto, aveva necessità del telefono anche per motivi di sicurezza personale.

Con provvedimento di urgenza il Tribunale di Vallo della Lucania ha ordinato l'immediata attivazione dell'utenza telefonica, condannando la Telecom anche al rimborso delle spese legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA