Mercoledì 31 Luglio 2019, 06:25

Viveva da sola nel degrado assoluto in un appartamento nel centro di Sapri. La casa emanava un cattivo odore, talmente intenso da indignare passanti e residenti di quell'area. Dopo ripetute segnalazioni, il Comune è intervenuto con un'ordinanza urgente per la bonifica. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri. La 84enne che abitava al suo interno, ex insegnante alle scuole materne, dopo alcune resistenze, si è lasciata ricoverare in ospedale per accertamenti e cure. Sul corpo dell'anziana c'erano morsi di animali, forse topi. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comandate Marino, il Comandate dei Vigili Urbani Abbadessa, i vigili del fuoco e la New Geo. Quando sono entrati in casa sono rimasti impressionati dalle pessime condizioni igienico sanitarie in cui hanno ritrovato l'anziana. Una ditta ha avviato i lavori per bonificare l'appartamento e le parti condominiali. Si tratta di un edificio situato a pochi metri dalla stazione ferroviaria. L'anziana signora potrà far rientro a casa dopo l'intervento di bonifica e solo dopo che saranno accertate le sue buone condizioni di salute. È stata anche avviata un'inchiesta. Una triste storia di solitudine che ha colpito l'opinione pubblica.