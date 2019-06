Lunedì 10 Giugno 2019, 12:38

Un giovane del Vallo di Diano, un 25enne di Padula, è in gravi condizioni in seguito a un incidente in moto. Il ragazzo dopo il volo dal mezzo è rimasto incastrato in un cancello di una casa privata e i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le inferriate per permettere il trasporto del ferito all'ospedale di Polla.