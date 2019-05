Martedì 28 Maggio 2019, 14:49

Domenica 26 maggio u.s., presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno, si è svolta la sesta edizione del progetto “Volley in sana legalità”, promosso dal Comitato Territoriale di Salerno della FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, e dal locale Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Scopo dell’iniziativa è quello di insegnare ai giovani atleti, anche e soprattutto grazie al contatto diretto ed alla collaborazione delle Forze dell’Ordine, il valore del rispetto delle regole, nel gioco come nella vita di tutti i giorni.Nonostante la pioggia e le condizioni metereologiche avverse, alla manifestazione hanno partecipato oltre 150 piccoli pallavolisti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, appartenenti a diverse società sportive della provincia, accompagnati da dirigenti e genitori che, al loro arrivo presso la caserma “A. Avallone”, sono stati accolti dai Finanzieri e dai mezzi in uso alla Guardia di Finanza schierati per l’occasione.Dopo l’accoglienza, il programma della manifestazione è iniziato con la cerimonia dell’alzabandiera durante la quale i piccoli atleti hanno intonato l’inno nazionale insieme ai militari. Poi è stata la volta del gioco che ha visto i giovani delle varie società sfidarsi sui campi per minivolley, appositamente allestiti presso gli spazi della caserma, in momenti di gioco-sport e in un clima di festa e di grande partecipazione che ha visto direttamente coinvolti, insieme ai ragazzi, anche i Finanzieri.Al termine delle partite i piccoli hanno letteralmente preso d’assalto i vari mezzi di servizio esibiti per l’occasione nel piazzale della caserma dove hanno potuto, insieme ai loro genitori, salire a bordo degli stessi e scattare numerose foto ricordo insieme ai militari i quali, tra l’altro, con piacere si sono resi disponibili a soddisfare tutte le loro curiosità. Piccoli e grandi, hanno particolarmente apprezzato l’esibizione delle unità cinofile in servizio proprio presso il Gruppo di Salerno: con parole semplici e chiare i finanzieri hanno spiegato e dimostrato praticamente il lavoro che quotidianamente cane e conduttore svolgono in diversi scenari operativi per la repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti.Infine, la manifestazione è terminata con il saluto dal mare dell’unità navale Guardacoste G211, messa a disposizione per l’occasione dalla Sezione Operativa Navale di Salerno, che, con il suo equipaggio, ha sfilato nel tratto di costa antistante la caserma salutando atleti e genitori con il suono della sirena.