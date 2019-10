Giovedì 17 Ottobre 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 06:46

Il volo d'angelo di Costabile, sospeso a mezz'aria e poi giù per tre piani con la sua carrozzella tra gli esperti della protezione civile che lo circondano come uomini ragno ed i compagni di classe che seguono la scena naso all'insù nel cortile della scuola. È lui, il coraggioso alunno disabile della prima B, il protagonista per eccellenza dell'esercitazione di protezione civile «in reale» tenuta in mattinata all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Salerno. Quattrocento ragazzini coinvolti, dalla scuola dell'infanzia alla primaria e alla secondaria di primo grado del plesso scolastico di Mercatello, nelle buone pratiche degli interventi anti-disastri. L'intera scuola evacuata, gli alunni messi in sicurezza nel piazzale con l'aiuto di vigili del fuoco, operatori di protezione civile e dell'Asl, e infine lui, Costabile, calato giù dal tetto e riconsegnato ai compagni dopo il volo d'angelo compiuto con l'allegria dei suoi undici anni.