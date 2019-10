Mercoledì 16 Ottobre 2019, 16:25

Le promesse ai bambini sono impegni sacri. Rappresentano, agli occhi dei più piccoli, vere e proprie ali dell’entusiasmo. Ecco, sì, ali è la parola giusta. E insieme all’entusiasmo si può anche aggiungere il termine speranza. Le ali le ha messe letteralmente Volotea, la compagnia di volo che ha mantenuto una promessa importante: quella di far volare gratuitamente il piccolo Samuele Marcelli da Napoli a Genova, destinazione ospedale «Gaslini». Samuele è un bambino di tre anni di Polla affetto da oloprosencefalia semilobare, da tetraparesi spastico distonica. Non regge il capo e soffre altri tipi di patologie molto gravi per le quali sono necessari diversi viaggi dal Vallo di Diano all’ospedale per i bambini speciali della Liguria. Viaggi onerosi per la famiglia, e con diverse complicazioni da affrontare pure in volo. Per questo motivo qualche mese fa la famiglia Marcelli ha chiesto supporto da parte di istituzioni, privati e cittadini. Al suo fianco si è subito schierato il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, che ha avviato una serie di contatti telefonici. Una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso la stampa, che ha portato il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, a scrivere una lettera a Volotea affinché mamma e figlio potessero pagare un solo biglietto aereo. Un appello al quale la compagnia spagnola fondata da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, ha risposto immediatamente promettendo viaggi gratuiti per sempre a Samuele e agevolazioni per la mamma che ogni volta, naturalmente, lo accompagna. La sede italiana di Volotea aveva promesso. E ora ha anche mantenuto. Infatti il piccolo Samuele e sua madre Giulia hanno potuto viaggiare - anche con sedile lungo il corridoio per eventuali interventi urgenti sul bambino - da Napoli a Genova. Entrambi gratis, tra le coccole delle hostess e il supporto della compagnia. Le promesse ai bambini regalano entusiasmo. Mantenerle fa spuntare ali. Le ali della solidarietà.