Volontari in azione a Castellabate: pulita una parte della spiaggia

Volontari, stamattina, in azione per la pulizia di una parte dell'arenile in località Lago, a Castellabate. Si tratta del secondo evento targato "ri-pulisco", organizzato dalla Torretta di Salvataggio 23.

«Abbiamo ripulito un pezzo di spiaggia della frazione Lago di Castellabate da plastiche varie abbandonate a se stesse. L'evento era aperto a tutti, senza distinzione di età - spiega Fabio Giannella - Per me è una vittoria, e mi auguro che al prossimo evento ci sarà una presenza maggiore da parte di tutti».

Durante l'attività sono stati recuperati rifiuti di ogni genere: mascherine, penne, ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia abbandonate, buste, plastica di ogni genere e perfino delle cartucce di fucile.