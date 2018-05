Volontari della protezione civile per un giorno: Casa Surace sensibilizza alla lotta contro gli incendi

Sabato 19 Maggio 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 11:39

Ridere per affrontare un problema molto serio: il volontariato. I ragazzi di Casa Surace infatti diventano volontari di Protezione Civile per un giorno. Un video della casa di produzione valdianese-partenopea per promuovere il volontariato e sensibilizzare i cittadini sulla piaga degli incendi boschivi, in vista della prossima estate. “Siamo tutti sentinelle del territorio”, questo il messaggio scaturito a Padula nel corso della presentazione del video che nasce da un’idea dell’associazione Protezione Civile “Vallo di Diano” di Padula guidata da Giuseppe Pisano resa possibile grazie al contributo di Sodalis CSV Salerno, nell’ambito dell’azione “Progettazione Sociale 2015”. Soddisfazione anche per l'amministrazione comunale del sindaco Paolo Imparato.