SCAFATI Operatrice volontaria in una casa di riposo per anziani, rubava soldi ai vecchietti pizzicando nei loro portafogli. Per ora il caso accertato è uno ma non si esclude che il numero delle vittime possa aumentare. È il timore degli investigatori che stanno continuando a lavorare per verificare se altri ospiti della struttura siano finiti nel mirino della donna a cui è stato notificato ieri l’avviso di conclusione delle indagini, T.A., 51 anni, residente in via Passanti, ai confini tra Scafati e Boscoreale, avrebbe, secondo gli inquirenti più volte rubato soldi dal portafogli di un anziano ospite di una casa di riposo con sede a Scafati. La donna, incensurata, avrebbe più volte, negli ultimi mesi, pizzicato nel portafogli del vecchietto approfittando del fatto che, in qualità di volontaria, operava spesso all’interno della struttura.Sarebbero stati i figli della vittima ad accorgersi dell’ammanco di soldi nel portafogli del padre. Non una volta. Almeno in quattro occasioni. Erano loro stessi a far sì che il padre non rimanesse senza soldi, anche se ospite della struttura per anziani da tempo; gli lasciavano, quindi, una piccola somma di denaro ogni volta che andavano a trovarlo. Più volte avrebbero fatto notare al padre che nel portafogli mancavano dei soldi. Venti o trenta euro ogni volta. L’anziano non era, però, mai riuscito a fornire loro una spiegazione plausibile di quanto accadeva, inducendoli a rivolgersi alle forze dell’ordine. I carabinieri della tenenza di Scafati hanno avviato subito le indagini per far luce sui fatti denunciati.