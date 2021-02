Volpe presa a bastonate alla testa, salvata e liberata dopo le cure

SAN VALENTINO TORIO. Volpe colpita con violenza all'esterno di una chiesa, poi salvata dai carabinieri della forestale. Finisce a lieto fine una storia che aveva commosso e indignato la comunità di San Valentino Torio, quando una settimana fa si era diffusa la notizia di una brutale aggressione, con colpi alla testa, commessa da ignoti nei confronti di una piccola volpe.

L'animale era stato trovato in fin di vita nei pressi della chiesa di "San Giacomo Maggiore Apostolo", lo scorso 17 febbraio. A soccorrerla erano stati i medici veterinari dell'Asl, che avevano riscontrato nell'animale un forte trauma cranico. Da lì, si era deciso per il trasporto immediato presso il Pov Asl di Napoli. Una volta sottoposta a tutte le cure del caso, la volpe, grazie al pronto intervento dei soccorritori, si è ristabilita in breve tempo e cosi ieri è stato deciso di rilasciarla in libertà. I militari della forestale del gruppo di Salerno, dopo aver individuato il sito più idoneo per il rilascio nell’habitat naturale dell’animale, insieme al personale Asl, CRIUV e CRAS ed alla presenza di don Alessandro Cirillo della Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, hanno liberato la volpe nei pressi della località “Cappelle di Siano”.

Non appena si è aperta la gabbia, la volpe è corsa velocemente verso la libertà, non prima di voltarsi indietro per dare un ultimo sguardo ai suoi benefattori. Qualcuno l'aveva ribattezzata con il nome di "Foxy", spiegando che probabilmente l'animale era giunto nei pressi della chiesa per ripararsi dal freddo o per cercare cibo. Ad un tratto l'aggressione, ad opera di ignoti, forse con un bastone. Molta la rabbia di chi aveva appreso la notizia: diverse persone avevano ricordato di aver visto più volte quella volpe in giro e di averle anche dato da mangiare, in qualche occasione. La notizia della sua guarigione è stata accolta con grande gioia.

