Volpe travolta da un treno sui binari della stazione ferroviaria di Battipaglia salvata dai pooliziotti e dal personale dell'Asl di Salerno. L'episodio è accaduto questa mattina e la volpe che stava attraversando i binari, probabilmente in cerca di cibo, è stata travolta da un treno in corsa. Gli agenti della polfer in servizio della stazione ferroviaria, agli ordini del sostituto commissario Giuseppe Ciancaleoni, hanno soccorso l'animale ed hanno allertato il personale dell'Asl di Salerno per le cure necessarie.

Ultimo aggiornamento: 15:14

