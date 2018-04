CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Aprile 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 11:19

L'impianto accusatorio formulato dall'Antimafia, sulla scorta delle indagini della Direzione investigativa Antimafia, regge ma regge anche la documentazione prodotta dalle difese. Comunque Pasquale Aliberti va a giudizio, assieme alla moglie Monica Paolino, al fratello Aniello e agli altri indagati dell'operazione Sarastra, come deciso ieri mattina dal gup Emiliana Ascoli che ha accolto la richiesta del pm della Dda, Vincenzo Montemurro. Alfonso Loreto, Gennaro e Luigi Ridosso saranno giudicati con rito abbreviato mentre dovranno affrontare il processo assieme alla famiglia Aliberti anche l'ex consigliere comunale Roberto Barchiesi; l'ex staffista Giovanni Cozzolino; l'ex vicepresidente dell'Acse, Ciro Petrucci; quindi Andrea Ridosso. Il gup ha anche sciolto la riserva relativamente alla richiesta di incidente probatorio presentata dal sostituto procuratore Montemurro per sentire i testimoni Aniello Longobardi e Raffaele Lupo e formare la prova prima di andare in dibattimento. Sono state accolte solo le richieste relative ai principali accusatori di Aliberti, rigettate le altre, visto che i due, in passato, erano stati avvicinati per evitare che deponessero.Secondo il gup Ascoli, dunque, il dibattimento sarebbe necessario perché non c'è evidenza delle prove a carico e nemmeno di quelle a discarico. Hanno atteso il deliberato del magistrato soltanto Nello Aliberti e Giovanni Cozzolino, gli altri sono invece andati via. Nel collegio difensivo, ricordiamo, gli avvocati Sica, Pepe, De Caro e Della Monica. L'accusa per tutti è di scambio elettorale politico-mafioso in concorso tra loro.