Vuole la pensione della nonna: arriva a minacciarla fino in ospedale

Domenica 7 Ottobre 2018, 17:20

BARONISSI. «Ti picchio a sangue come ho fatto con tuo fratello, ti aspetto fuori dalla Posta e ti lascio per terra». Con queste parole A.L. , 33 ora imputata, minacciava la nonna anziana. La donna è finita a processo per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dell’anziana, vittima delle pretese violente della ragazza. Secondo l'indagine della procura di Nocera Inferiore, la ragazza, raggiunta da richiesta di processo con rito immediato, aspettava i giorni nei quali la nonna ritirava la pensione, per poi pretenderla senza alcun diritto. L'anziana veniva, oltre che minacciata, anche picchiata sulle braccia e offesa in continuazione. «Cerca di trovare i soldi entro stasera, altrimenti fai i conti con me», minacciava la nipote. In un'occasione, arrivò persino a recarsi in ospedale, al Ruggi di Salerno, per minacciarla di nuovo. L'anziana era ricoverata, ma fu nuovamente destinataria di minacce per i soldi: «Ti picchio a sangue», ripeteva la nipote, che viveva con la vittima nella stessa casa. Il 17 luglio scorso, secondo il capo d'imputazione, la ragazza chiuse la nonna fuori casa, costringendola a farla dormire altrove, da un'altra nipote. Le vessazioni avrebbero avuto un prosieguo lungo, fino alla misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa, ottenuta dopo denuncia sporta ai carabinieri. E ora il processo, con l'aggravante per la ragazza di aver agito a danno di una persona anziana, incapace di difendersi.