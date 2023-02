Vuole parlare con il procuratore capo, aggredisce i carabinieri: arrestato

Voleva parlare con il procuratire capo di Salernio, Giuseppe Borrelli, ma non aveva un appuntamento. Così, quando è stato fermato all'ingresso della procura presso la cittadella giudiziaria, è andato in escandescenza aggredendo prima un militare dell'Arma in servizio al portone e poi altri cinque carabinieri soppraggiungi in soccorso. Uno di loro è stato ferito ad una mano. L'uomo, Hritine Yassine, è stato arrestato per aggressione. Prima di essere fermato è anche scappato via.

