Lunedì 20 Agosto 2018, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato al porto turistico Marina d’Arechi lo yacht Secret, di proprietà della famiglia Walton, tra le più ricche al mondo. Non è da escludere che sull’imbarcazione ci sia Nancy Walton Laurie, proprietaria di una multinazionale Usa e dell'omonima catena di negozi al dettaglio Walmart, fondata da Sam Walton nel 1962.Secret è un lussuoso yacht di 84 metri, 84 metri di lunghezza, 12,5 di larghezza, 2.240 tonnellate di stazza lorda, , una vera e propria “first lady” con sette cabine per 14 ospiti in totale. Può avere fino a 16 uomini di equipaggio e vale circa 100 milioni di euro.