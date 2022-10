Week end fatale sul lago di Garda: grave sub salernitano

Doveva essere un week end all’insegna dello sport e del relax. Un week end da vivere all’insegna della propria passione, le immersioni. Ma così non è stato per un 55enne di Salerno al momento ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile di Brescia. Nicola Persico era partito da Salerno con un gruppo di amici per effettuare delle immersion i nel lago di Garda, esattamente a Gardone Riviera. E proprio gli amici, intorno alle 15.30 di ieri, assieme all’istruttore che li accompagnava, si sono resi conto che qualcosa non andava e gli hanno prestato i primi soccorsi. Il 55enne è stato subito soccorso e trasportato fuori dall’acqua sulla spiaggia ove è stato allertato il 118, che ha inviato un’autoambulanza ed un elicottero per il trasferimento in ospedale. Sul posto anche una motovedetta della Guardia costiera, giunta in aiuto ai soccorritori, e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Salò. Sul posto sono stati prestati i primi soccorsi sanitari ed effettuate anche le manovre di emergenza ma le condizioni del sub si sono rivelate gravi tanto da rendere necessario il trasferimento e il ricovero, al momento, in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo potrebbe aver avuto un cedimento al cuore: per questo motivo sono state fondamentali i primi soccorsi ricevuti.



I carabinieri hanno comunque sentito tutti i testimoni e gli amici dell’uomo per ricostruire con esattezza la dinamica e capire anche se ci fossero stati problemi prima dell’ingresso in acqua. Ma, soprattutto, per verificare le strumentazioni in dotazione al sub e capire se siano state rispettate le misure di sicurezza previste per il caso. Quindi se non ci siano stati carenze tecniche nell’equipaggiamento.I rischi di morire durante le immersioni sono pochi e, in caso di immersioni, i decessi sono solitamente associati a cattiva gestione del gas, scarso controllo di galleggiamento, uso improprio delle attrezzature, intrappolamento, condizioni di acque agitate e problemi di salute preesistenti. Alcuni incidenti mortali, secondo le statistiche, sono inevitabili e causati da situazioni imprevedibili che escono fuori controllo, ma la maggior parte delle vittime delle immersioni può essere attribuita all’errore umano da parte della vittima.