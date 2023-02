Salerno, il 4 e 5 marzo workshop sulla corretta pronuncia delle parole con Antonella Valitutti al teatro la Mennola

Le parole sono importanti, ma la loro corretta pronuncia è cardine essenziale del rapporto sociale. Saper parlare non è solo prerogativa dell’attore ma elemento essenziale del muoversi fra il pubblico - attori, insegnanti, giornalisti, politici, filosofi, studenti non possono sottrarsi alla corretta pronuncia. In un colloquio lavorativo è essenziale sapersi districare fra accenti gravi ed acuti delle parole.

Ecco perché questo fine settimana sarà dedicato alla cura della corretta pronuncia delle parole - un workshop di 12 ore organizzato da Scena Teatro e condotto dalla docente Antonella Valitutti.

Sabato 4 marzo dalle ore 15.30 alle 19.30 e domenica 5 marzo ore 9.30-13/15.30-19 presso il Teatro La Mennola workshop di dizione, articolazione, fonetica, interpretazione, tono timbro e volume, respirazione diaframmatica, ortopeia – un viaggio affascinante fra le parole, quelle dette bene.