Al via la quarta edizione di Young Factory Design, il contest organizzato dal Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno, indirizzato ad architetti, designer, progettisti, esperti in comunicazione e studenti. I partecipanti dovranno ideare progetti di design, innovativi ed originali, rispondendo alle richieste delle aziende.

Il contest ha l'obiettivo di stimolare la ricerca di soluzioni inedite, ricercare nuove possibilità di integrazione tra i materiali e le lavorazioni trasformando le idee dei progettisti in concrete opportunità di business e prevede la risposta a precise call aziendali. Quest'anno le call aziendali sono divise in tre categorie: Design per l'abitare, Graphic Design, Exhibition design.

«Sostenibilità ambientale ed economica, comfort abitativo ma anche tradizione nella lavorazione e ispirazione all'arte creativa - sottolinea Elisa Prete, Presidente del Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno- sono i temi trainanti per la nuova progettualità».

«In un tempo in cui l'immobilismo sembra farla da padrone - evidenzia Andrea Prete, Presidente di Confindustria Salerno - Confindustria ha inteso lanciare un messaggio di prospettiva: il design, l'architettura, la comunicazione, gli eventi sono fonte di ispirazione e di contaminazione, che non possono essere fermati. Non a caso, progettare viene dal latino proiectare 'gettare avantì, che significa guardare al futuro, innovare, ed è l'unica cosa che le aziende, gli imprenditori possono e devono fare in questo momento storico».

