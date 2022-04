Al via Zero Waste Amalfi progetto che usa gli scarti dei limoni per energia green

Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 10.00 nella sede di Confindustria Salerno avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del progetto Zero Waste Amalfi Coast.

Dagli scarti dei limoni della costiera amalfitana già si produce energia green, così come i fondi del caffè preparato ai turisti che arriveranno la prossima estate diventeranno fungaie: si tratta di alcune delle iniziative legate a Zero Waste Amalfi Coast, il progetto che ha portato alla nascita di un ciclo sostenibile di gestione dei rifiuti legato a pratiche di economia circolare, promosso dall’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione Hotel Rifiuti Zero e il Consorzio Omega.

Interverranno: Lina Piccolo – vice presidente Confindustria Salerno con delega all’Ambiente Andrea Ferraioli – presidente associazione distretto turistico Costa d’Amalfi e presidente gruppo alberghi, turismo e tempo libero Confindustria Salerno Antonino Esposito - esperto di turismo sostenibile e fondatore di Hotel Rifiuti Zero. Anna Rosa Sessa – direttore amministrativo e responsabile del progetto - Consorzio Omega Vincenzo Calce – responsabile tecnico ANGA, albo nazionale gestori ambientali.