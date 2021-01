Zeugma e Fondazione Gatto, Antologia del Paesaggio con sound e video artist

Zeugma, in greco antico significa legame e loro - Francesco Giannico, Giulio Aldinucci, Anacleto Vitolo, Emanuele Errante e Enrico Coniglio – appartenenti tutti alla nutrita categoria dei ricercatori sonori italiani bravissimi ma spesso ignorati in patria, hanno dato vita a un collettivo che si pone come catalizzatore di energie. Il loro punto di partenza è il suono ma sono convinti che, in un'epoca come la nostra di intermedialità, possa essere impiegato nei contesti più disparati (installazioni, videoarte, sonorizzazione filmica, danza e perfomance in senso lato). Mission è promuovere e divulgare la cultura del suono, dell'”altra musica” intesa come «mosaico di generi e stili», e di far sistema con interlocutori che si muovono sull'onda lunga dei linguaggi contaminati. Della rete ora fa parte anche la Fondazione Alfonso Gatto - fil rouge l'amicizia tra il nipote del poeta Filippo Trotta ed Emanuele Errante – che si pone come partner del progetto Landscape 2021, iniziativa tesa alla realizzazione di un'antologia del paesaggio grazie ai contributi audiovisivi degli artisti che parteciperanno al progetto (info: deadlin 25 aprile, https://collettivozeugma.it/landscape2021/

«Il riferimento - dice Trotta - è John Cage in qualche modo padre della musica ambient. Lo spunto, invece, è La Peste di Albert Camus che offre una riflessione quanto mai attuale nell'era Covid-19 sull'interazione tra uomo e territorio e tra uomo e uomo, non solo da un punto di vista medico, ma anche filosofico». La trasformazione delle città e dei territori – avvertono da Zeugma - «inevitabilmente investe quel paesaggio al quale si attribuisce un palinsesto culturale che si è sedimentato nella cornice che raggruppa la nostra sensibilità e la nostra identità più autentica. In questo solco di segni e trasformazioni lanciamo una call per sound artist e video artist, invitati a esprimersi attraverso la realizzazione di opere audiovisive che diano particolare rilevanza all’utilizzo del suono utilizzando l'interazione uomo-territorio intesa come libera interpretazione e rappresentazione tra segni e significati storici, percettivi, ambientali e antropologici di un determinato tipo di paesaggio». In pratica, spiega Trotta, «dovrà essere realizzato un micro corto di 4 minuti con l'interazione tra un musicista e un visual artist. Saranno liberi di scegliere il luogo, ovviamente street e preferibilmente rurale. I venti spot selezionati da una commissione di esperti saranno poi montati in un mediometraggio di 40-50 minuti che sarà proiettato site specific in particolari occasioni che sveleremo in tempi brevi».

