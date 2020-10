La comunità di Futani ha celebrato la signora Concetta Lamanna che ha spento le sue “prime” cento candeline. L’amministrazione comunale, guidato dal sindaco Aniello Caputo come deciso in giunta nei giorni scorsi, ha scelto di omaggiarla dandole la possibilità di indossare la fascia tricolore di primo cittadino per un giorno.

A zia Concetta anche una targa ricordo dell’evento con gli auguri della comunità per il raggiungimento dell’importante traguardo.

La festa, nel rispetto delle norme covid, limitata ai familiari più stretti si è conclusa con il “rito” del taglio della torta.

Zia crocetta vedova da venti anni non ha avuto figli ma è stata mamma per i fatelli e le sorelle più piccole di cui due ancora in vita. A festeggiarla la sorella Genuina la più piccola di 90 anni e Iolanda di 92 anni, le tre sorelle insieme contano 282 anni! © RIPRODUZIONE RISERVATA