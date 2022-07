Zio Francesco, 104 anni di buon vino e buona salute

Traguardi, di quelli belli, pieni di tanti racconti con momenti difficili e di gioia. Arriva uno dei più importanti per Francesco Menza, 104 anni, il più longevo cittadino di San Gregorio Magno. Buon vino, buona salute e niente medicine per lui, il segreto della sua longevità. Zio Francesco ha preso parte alla seconda guerra mondiale e per questo prigioniero in Libia dove imparò l'arabo. Anche se, quando emigrò in Argentina, non gli serví molto. Ma il suo lavoro, in tempi difficili e di emigrazione, lo condusse anche in Svizzera e poi in Germania. Cinquant'anni fa il rientro a San Gregorio Magno per costruire la sua famiglia. Si è dedicato quindi ai suoi campi, a quella terra che per lui è stata fatica e ricchezza. Per i suoi 104 anni in buona salute, con qualche acciacco, tanti sono stati gli auguri. Ad iniziare dall'amministrazione comunale che lo ha omaggiato a nome di tutta la comunità.

