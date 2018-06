Venerdì 8 Giugno 2018, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 06:55

NOCERA INFERIORE - Sparò almeno tre volte, colpendolo sotto l’ombelico e nelle parti intime, per vendicarsi di un affronto subito dai suoi nipoti, entrambi minorenni. Con l’accusa di tentato omicidio finisce a processo I.P. , 32enne ucraino residente a Nocera, che il 6 maggio scorso seminò il panico in città, nei pressi del Garden Bar. Nella stessa indagine, condotta dal sostituto procuratore Angelo Rubano, sono indagate altre quattro persone. Lo straniero quella sera seminò il panico, con gente seduta dentro e fuori al bar, ed altre per strada, a passeggiare in tranquillità. Per sparare usò una semiautomatica. La vittima si salvò, ricoverata in ospedale. Qualche ora prima, l’uomo era stato coinvolto in una rissa a Scafati, con due minorenni.Tutti i protagonisti dell’inchiesta, condotta dai carabinieri di Castellammare di Stabia e Nocera, sono extracomunitari. Dopo quella rissa nei pressi del bar "Pausa Caffè 2", i coinvolti si diedero appuntamento a Nocera per chiarire l’equivoco, a bordo di due macchine. A fare da preludio alla rissa, ci sarebbe stata un’ulteriore precedente aggressione, commessa da un gruppo di ucraini ai danni dei due ragazzi minorenni.