Zona industriale, presentato il nuovo piano regolatore. La zona industriale di Salerno, con il nuovo piano, guadagna altri 400mila metri quadrati e diventa più ecosostenibile. Dalla realizzazione del parco fluviale a quello fotovoltaico, per un’area che si rifà il look riqualificando l’esistente, attraverso interventi mirati, introducendo una nuova regolamentazione in materia di inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico ed atmosferico, consentendo alle imprese esistenti di ampliare del 10 per cento la volumetria degli stabilimenti produttivi. Un lavoro «certosino» – sono stati censiti tutti i fabbricati, le aree dismesse e quelle da riassegnare - per un piano “innovativo” redatto a quattro mani dai tecnici dell’Asi e del Comune. Con Palazzo di Città che concede nuove aree al consorzio per ulteriori 400 mila metri quadrati (la zona di Ostaglio nelle vicinanze del cementificio, ndr) e l’Asi che, dall’altra parte, cede 256mila metri quadrati sul litorale, in una zona che sarà oggetto di interventi di rigenerazione urbana. Nuovi lotti industriali, ma dotati di infrastrutture e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Ossia attività produttive ecologicamente attrezzate (Apea). «La zona industriale di Salerno – dice il presidente Asi Antonio Visconti - è cuore pulsante dell’economia salernitana. Questo piano è fortemente premiante per attività sostenibili dal punto di vista ambientale e prevede un piccolo incremento dei volumi, il 10 per cento, per gli insediamenti esistenti». Un piano «moderno» e «rispettoso delle norme ambientali» che punta a «mettere ordine in un contesto che non lo è sempre stato» precisa Visconti. Per il sindaco Enzo Napoli con il nuovo piano «si aprono prospettive importanti per la nostra città».

L’ANNUNCIO

Fra le tante iniziative il sindaco Napoli annuncia la realizzazione di «una vasca per le riprese cinematografiche subaquee», una «singolarità in tutta la regione, qualcosa di creativo, fortemente voluto dal presidente De Luca, improntata alla sostenibilità ecologica». Ad illustrare i contenuti del nuovo piano, il presidente dell’Asi Visconti, il suo vice, Gianluca Calabrese, il sindaco Enzo Napoli, l’assessore al Commercio e Attività produttive Dario Loffredo e gli architetti Maria Maddalena Cantisano, dirigente del settore trasformazione urbanistica ed edilizia di palazzo di Città, e Davide Pelosio per il consorzio industriale. «È un piano innovativo – commenta la Cantisani - ed è stato importante perché abbiamo potuto guardare il territorio comunale nella sua completezza con un occhio ad interventi ecologicamente sostenibili. Questo “pianificare insieme” ci ha consentito di creare un piano che dialoga con il nostro Puc». Sull’importanza della collaborazione si è soffermato anche l’assessore Loffredo: «è una cosa importante e ci ha consentito di cogliere un grande risultato. L’aumento della volumetria rappresenta un atto rivoluzionario, una spinta in più per chi vuole fare impresa e creare lavoro».

Durante l’incontro Pelosio ha illustrato i dettagli del piano, al quale hanno lavorato anche i tecnici Asi Infante e Vitolo, e che ora dovrà essere approvato dalla Regione. Sull’ampliamento dell’area Asi è intervenuto il vicepresidente Calabrese: «abbiamo richieste anche di aziende importanti a livello nazionale – spiega - che vogliono insediarsi a Salerno perché è un punto strategico anche per la vicinanza con l'aeroporto». A margine della conferenza Calabrese ha rimarcato, nel rispondere alla stampa sulla ipotetica candidatura delle fonderie Pisano per la nuova area Apea, che «qualora dovessero avere questo tipo di impianto valuteremo la loro ipotetica candidatura, ma non penso possano approdare da noi».