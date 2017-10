La retromarcia di Battipaglia: Ztl rimossa dopo le proteste

Sabato 21 Ottobre 2017, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:24

Zona a traffico limitato sì, zona a traffico limitato no. Si rinnova ancora una volta lo scontro sulla limitazione all’accesso del centro cittadino di Battipaglia. In queste ore, infatti, i tecnici comunali hanno provveduto a rimuovere le transenne che delimitavano piazza Amendola.Troppe le polemiche, infatti, che nei mesi della sperimentazione si sono sollevate. «La strada doveva essere riaperta a febbraio - ha spiegato il consigliere Stefano Romano - È stata aperta prima, perché troppo cittadini ci chiedevano di riaprirla». Introdotta in estate, a parte i bar che affacciano sulla strada, gli altri esercizi hanno lamentato perdite. Disagi anche per gli automobilisti costretti a deviazioni. Così, nell’ultima riunione, la Giunta ha approvato la rimozione della zona a traffico limitato. Una misura a cui l’Amministrazione aveva già dovuto ricorrere, quando aveva dovuto ritirare la zona a traffico limitato lungo via Mazzini. Troppe le proteste dei commercianti, che lamentavano cospicue perdite negli affari. Solo negli ultimi tempi, la Giunta ha nuovamente introdotto la limitazione al traffico, ma solo alla domenica. Una misura che nei prossimi giorni porterà anche alla modifica del funzionamento del semaforo che regola l’attaversamento pedonale fra via Mazzini e via Italia: «Abbiamo deciso di modificare anche il semaforo - conclude Romano - che sarà attivato tutti i giorni dalle 17 alle 21 e il sabato dalle 17 alle 24».