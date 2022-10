Accordo tra Asl 2 Nord e Comune a Quarto il nuovo distretto sanitario

Un accordo storico, atteso a Quarto da oltre quarant’anni. Un’intesa che traccia un prima e un dopo sul fronte della sanità nel territorio flegreo: perché ieri, nella sede di Frattamaggiore della Asl Napoli 2 Nord, il direttore generale Mario Iervolino e il sindaco di Quarto, Antonio Sabino hanno firmato il protocollo e la convenzione per la realizzazione di un distretto sanitario nel territorio di Quarto. «La realizzazione di strutture di questo tipo, in cui i cittadini trovano gran parte dei servizi sanitari di prossimità, è fondamentale per l’organizzazione del nostro sistema sanitario - spiega il dg della Asl 2 Nord, Iervolino - Le strutture sul territorio rispondono ai bisogni delle persone, a partire dalle visite specialistiche fino a servizi amministrativi. Si tratta di interventi in linea con le programmazioni regionali e che ci consentiranno di dotare, con strutture come questa e non solo, il territorio della nostra Azienda della migliore offerta sanitaria di prossimità». Una struttura polifunzionale per la salute, che eviterà spostamenti per i cittadini di Quarto e delle zone limitrofe e che verrà realizzata a via Casalanno: la sigla dell’atto di concessione per 99 anni con il quale il Comune cede all’azienda sanitaria il diritto di superficie.

«È una convenzione che mi emoziona, abbiamo atteso per decenni questo passo e siamo riusciti finalmente a ottenere il via libera: migliorerà l’offerta di servizi sanitari a pochi passi da casa per migliaia di miei concittadini, prima costretti a recarsi a Pozzuoli o altrove», dice felice Antonio Sabino. Nell’area di via Casalanno ci sarà la costruzione della nuova struttura di potenziamento dell’assistenza territoriale, con parcheggio, che sarà anche al servizio del nuovo Parco Urbano attrezzato che sta per sorgere nell’area, grazie ad un finanziamento di oltre 500mila euro concesso dalla Città Metropolitana. «Faremo tutto rapidamente, il percorso è già definito dopo l’approvazione ad agosto, all’unanimità, in Consiglio Comunale dello schema di convenzione: ora l’Asl potrà procedere con la pubblicazione della procedura di gara per l’appalto – continua il sindaco Sabino – Il nuovo distretto sanitario sarà una struttura di potenziamento all’assistenza territoriale, per rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari, per modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Un altro intervento importantissimo che la città aspettava da tanto, troppo tempo. Un traguardo importante per il quale ringrazio Vincenzo De Luca e il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Mario Iervolino. È una bella giornata per Quarto».