Agroalimentare, numeri da record. Federalimentare: «Aumento senza precedenti»

Numeri da record per il settore agroalimentare nostrano. «Con un aumento a due cifre senza precedenti, l'export agroalimentare italiano toccherà entro il 2021 l'obiettivo dei 50 miliardi previsto per il 2020 e bloccato dalla pandemia, di cui quasi 40 miliardi di industria alimentare e circa 11 di primario». Così in una nota Ivano Vacondio, presidente di Federalmentare, commenta dell'agroalimentare italiano nel mondo, diffusi ieri dall'Istat. «Numeri - dice - che ci rendono fieri e soddisfatti ma che non ci colgono di sorpresa: sapevamo che il traguardo era vicino». «Dopo un anno e mezzo molto duro anche per l'alimentare italiano - continua Vacondio - finalmente una notizia che ci ripaga di tutti gli sforzi che il settore ha fatto e sta facendo tuttora. L'inizio dell'anno è stato funzionale a coprire il gap che ancora ci portavamo dietro dal 2020 ma ora si prospetta una seconda metà dell'anno che dovrebbe consolidare il tasso di espansione a due cifre dell'agroalimentare, tale da farci arrivare all'obiettivo dei 50 miliardi entro il 2021 e forse addirittura a superarli. Un risultato - dice ancora - che dimostra a tutti quanto l'export dell'alimentare complessivo sia un asset strategico per il Paese su cui puntare e fare investimenti».

«Nonostante c'è chi ancora cerchi di affossare le eccellenze made in Italy e la nostra dieta mediterranea, i numeri parlano chiaro: sempre più consumatori in tutto del mondo apprezzano i prodotti del food&beverage italiano», conclude Vacondio.