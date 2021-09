Alimenti, gli effetti della quarantena. Ricerca analizza abitudini e stili di vita

Aumento del consumo di cibo e riduzione dell'attività fisica con conseguente aumento di peso. Sono questi gli effetti che la quarantena ha avuto sullo stile di vita degli europei. A evidenziarlo in una nota è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) presentando uno studio di ricercatori del Crea Alimenti e Nutrizione focalizzato sugli effetti riscontrati sia nelle abitudini alimentari che nello svolgimento dell'attività fisica nonché sulla sua probabile correlazione con l'incremento ponderale.

Una nota informa che sono stati analizzati alcuni studi condotti in Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Polonia, basati sulla formulazione e diffusione di diverse tipologie di questionari, con il fine di confrontare i dati ottenuti e mettere in luce le criticità e gli aspetti positivi emersi in questo particolare periodo storico in riferimento alle abitudini alimentari e alla pratica dell'esercizio fisico nella popolazione. «Il dato Italiano - afferma Umberto Scognamiglio del Crea Alimenti e Nutrizione - si allinea con quello degli altri Paesi europei e uno dei problemi da tenere presente dopo la pandemia sarà proprio l'aumento della prevalenza di obesità». La ricerca internazionale è pubblicata sulla rivista «Frontiers in Nutrition».

