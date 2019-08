Alimenti superfood, l'ultima scoperta: una pianta acquatica a forma di lenticchia

LEGGI ANCHE

Martedì 6 Agosto 2019, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2019 19:04

Un nuovoè stato scoperto in una pianta acquatica a forma di lenticchia, della specie Wolffia globosa. Lainfatti ha un alto contenuto proteico e permette il controllo glicemico dopo il consumo dei carboidrati. La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori dell'Università Ben-Gurion del Negev, che ha pubblicato la sua ricerca su Diabetes Care, la rivista dell'American Diabetes Association.Gli studiosi hanno provato a mettere a confronto le proprietà alimentari di alcuni frullati di questa pianta con un equivalente di frullati di yogurt. Dopo alcune settimane di monitoraggio, i partecipanti che avevano bevuto il frullato di lenticchia d'acqua avevano mostrato livelli di picco di glucosio più bassi.Questo tipo particolare di pianta è coltivata in Israele e in altri Paesi, in ambienti chiusi ed è, spiegano ancora i ricercatori, altamente sostenibile dal punto di vista ambientale, poiché per ogni grammo di proteine richiede meno quantità di acqua rispetto allo stesso grammo della soia, degli spinaci e del cavolo. La lenticchia d'acqua è stata consumata per centinaia di anni nel sud-est asiatico, dove è conosciuta come «polpetta di verdure» a causa del suo alto contenuto proteico. Contiene un'alta varietà di aminoacidi ed è molto ricca di acidi fenolici e flavonoidi, fibre alimentari, minerali (tra cui ferro e zinco), vitamina A, e vitamine del gruppo B.