Alopecia, cos'è la malattia autoimmune di cui soffre Jada Pinkett Smith e come si cura

Il pugno di Will Smith alla serata degli Oscar dato per difendere la moglie Jada Pinkett Smith affetta da alopecia, ha puntato gli obiettivi su una problematica, che colpisce non solo gli uomini ma anche le donne con percentuali crescenti. Secondo un recente studio infatti, 4 milioni di italiane soffrono di alopecia (una donna su quattro) con incidenza maggiore - a seconda della tipologia - nelle donne in menopausa.

APPROFONDIMENTI OSCAR Will Smith, dopo il pugno l'abbraccio dell'amico Denzel... IL CASO Will Smith e Jada Pinkett, dai tradimenti alla dipendenza da porno e... LA STORIA Will Smith, la moglie Jada Pinkett e la perdita di capelli:...

La soluzione è quella di rasarsi completamente la testa. E sui social Jada Pinkett Smith non lo ha mai nascosto, apparendo più volte senza copricapo o foulard a celare la sua testa. Ma di cosa si tratta esattamente? Quella di cui soffre la moglie di Will Smith è l’alopecia cicatriziale. Come spiega la Sitri (la Società italiana di Tricologia), questa patologia è molto invasiva, soprattutto per via dei suoi effetti evidenti a livello estetico.

Oscar 2022, Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock: la reazione scioccata degli attori presenti

«Tale patologia può interessare primitivamente il follicolo pilifero o la cute e l’esito finale è sempre la distruzione del follicolo pilosebaceo con alopecia definitiva. Compito del medico è porre una corretta diagnosi per evitare al paziente cure inutili o per instaurare prontamente una terapia corretta che, in molte di queste forme a carattere progressivo, potrà portare ad arresto dell’evoluzione alopecizzante. Quando il processo patologico sarà arrestato la terapia di queste forme diventerà chirurgica».

Si tratta di una malattia auto-immune, con il sistema immunitario che tende a distruggere le cellule staminali alla base dei bulbi piliferi, provocando la caduta dei capelli e la loro crescita uniforme su tutta la base del cranio.