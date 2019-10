Anche i vip pazzi per la dieta golosa del Vesuviano

Domenica 13 Ottobre 2019, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 17:57

Francesca MariCERCOLA. Dal Grande Fratello a Cercola per la dieta rivoluzionaria. Tra tanti vip che giungono da ogni parte d’Italia per incontrare e sostenere la dottoressa Alessia Aprea, anche le Donatella, le due gemelle famose per aver partecipato ad XFactor e al Grande Fratello. Nel suo studio di Cercola la giovane nutrizionista, molto seguita sui social e con quasi 100mila followers su Instagram, riceve ogni giorno centinaia di prenotazioni e visite da tutta Italia per il suo metodo definito «Different Diet».Molti i vip che passano per Cercola, dalla cantante Giusy Attanasio a tanti influencer e personaggi di Made in Sud e dei Reality della Tv. Da poco più di un anno la sua dieta è diventata un vero e proprio fenomeno, anche perché il motto è «dimagrire mangiando» e secondo numerose testimonianze i risultati si raggiungono in poco tempo. La particolarità è, infatti, che nel suo piano nutrizionale non ci sono grosse restrizioni che potrebbero danneggiare il metabolismo, ma in dosi moderate chi è a dieta può togliersi anche qualche sfizio.Particolari, infatti, sono le ricette golose che la dottoressa offre anche attraverso video e diretta social. Parmigiana alle melanzane, lasagne, bolognese, dolci: tutto decisamente light, tanto da poter soddisfare il palato senza danneggiare la linea. Le prenotazioni da tutta Italia sono talmente tante che un appuntamento può essere anche fissato a un anno. «Attraverso studi e aggiornamenti continui - dice Alessia Aprea- cerco di realizzare per ognuno piani dietetici personalizzati, ma tassativamente naturali senza l’utilizzo di alcun farmaco. Per me ogni cliente è importantissimo e, preferisco seguire ognuno con tutto il rispetto e l’attenzione che merita».