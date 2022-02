Napoli, ansia e depressione post Covid: «Cura dallo sviluppo degli spazi verdi»

«Il Covid ha messo in evidenza in questi due anni un forte aumento di consumo di farmaci ansiolitici e antidepressivi dai cittadini di Napoli, che tendono a isolarsi, mentre noi ora dobbiamo favorire le relazioni interpersonali, facendolo anche nello sviluppo del verde cittadino». Lo afferma Vincenzo Santagada, assessore del Comune di Napoli a salute e verde, a margine della presentazione della nuova terapia anticovid alla fabbrica farmaceutica Damor di Napoli.

«I parchi di Napoli - spiega Santagada - sono un luogo per favorire le relazioni, portando fuori di casa chi tende all'isolamento. Dobbiamo farlo insieme istituzioni, imprese, terzo settore, ma soprattutto con la piena collaborazione dei cittadini. Per i luoghi del verde la città è pulita, ma venendo qui ho visto delle aiuole pulite 15-20 giorni fa che ora sono piene di rifiuti indifferenziati, per questo va chiesta la collaborazione dei cittadini, noi puliamo ma loro devono poi aiutarci a tenere pulito il verde».

Santagada sottolinea anche i progetti per il futuro vicino: «Per i parchi - sottolinea - entro il 15 marzo partecipiamo al Pnrr sui parchi storici puntando su tre parchi: la Villa Comunale, il Virgiliano e il Mausoleo di Posillipo. Sui primi due abbiamo già due progetti, uno di due milioni e il secondo da 1,8 milioni. Sul Virgiliano in particolare è stata affidata la progettazione ed entro 15 giorni il gruppo di lavoro dovrà presentarci il progetto, poi ci sarà la validazione dal Consiglio e la gara di affidamento».