È italiano l'uomo più anziano d'Europa: Giovanni Quarisa carabiniere in pensione, ha 110 anni

Ultimo aggiornamento: 11:26

E' arrivato a 110 anni conquistando il record di essere l'uomo più anziano d'Europa. Si tratta di un carabiniere in pensione,, nonnino vicentino, che lo scorso 24 agosto ha festeggiato i 110 anni. Classe 1909, l'uomo vantava il primato di essere il carabiniere più anziano vivente ed il decano d'Italia. Da quando in Germania è mortoè diventato anche il più vecchio del Continente. Il tedesco si è spento giovedì 24 ottobre all’età di 114 anni.Quarisa è nato il 24 agosto 1909 a( Treviso) e vive con il suo storico badante a Bassano del Grappa (Vicenza). A soli 20 anni è entrato nell’Arma dei Carabinieri e nel 1941 è partito per la Seconda Guerra Mondiale finendo con l'essere prigioniero a Dubrovnik.Ha due figlie,quattro nipoti e dieci pronipoti. La più grande delle figlie ha 79 anni, mentre il più piccolo dei pronipoti cinque. Le sue passioni nella vita sono sempre il lavoro e il ciclismo. Lo sport ha contribuito alla sua forma fisica, ma nonno Giovanni non ha mai fumato troppo e ha sempre mangiato leggero. Si è solo concesso un bicchiere di vino al giorno perché - si sa - fa sangue.