Arte, le vignette di Mafalda diventano un francobollo in Italia

Capelli a caschetto neri, faccia tonda e occhi grandissimi: Mafalda, probabilmente la più popolare bambina del mondo dei fumetti, diventa un francobollo in Italia. Creata dal disegnatore argentino Joaqun Salvador Lavado Tejn, conosciuto con il nome d' arte Quino, compare infatti da oggi su un francobollo italiano valido per la posta ordinaria. La vignetta riproduce Mafalda che strilla «Basta!» a piena voce. Il francobollo è stampato in un foglio che comprende anche alcuni chiudilettera con ulteriori disegni di Mafalda che la raffigurano con una grande penna stilografica e mentre abbraccia - preoccupata - un mappamondo. Il personaggio di Mafalda debutta in Argentina il 29 settembre 1964, sul settimanale Primera Plana di Buenos Aires (l'idea, però, era nata prima nell'ambito di una campagna pubblicitaria mai realizzata).

Enfant terrible per la sua capacità di smascherare contraddizioni e ipocrisie, diventerà famosa in tutto il mondo: in Italia arriva nel 1968 quando trenta strisce vengono tradotte e inserite in un'antologia di testi letterari e disegni umoristici pubblicata da Feltrinelli («Il libro dei bambini terribili, per adulti masochisti»), a cura di Marcelo Ravoni e Valerio Riva. Nel 1969 Umberto Eco fa acquistare all'editore Bompiani i diritti di Mafalda e pubblica il primo libro, «Mafalda la contestataria». È tra i personaggi più famosi del fumetto a livello internazionale, come dimostra il fatto che le sua «strisce» sono state tradotte in 26 lingue.