Milano, Babbo Natale dona il sangue steso sul lettino

"Trasformiamoci tutti in Babbo Natale, doniamo anche il sangue per le Feste!". È questo il commento apparso sulla pagina dell'Avis, Associazione Volontari italiani del Sangue, a corredo della foto di un Babbo Natale disteso sul lettino per effettuare il prelievo necessario alla donazione. Siamo a Milano, dove i volontari hanno immortalato la scena simbolica che si trasforma in un messaggio di solidarietà proprio nel perifo delle feste.