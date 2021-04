San Francisco, 4 balene grigie trovate morte in una settimana: è allarme degli scienziati

Quattro balene grigie sono state trovate morte nella spiagge della Baia di San Francisco negli ultimi nove giorni. Gli esperti hanno subito lanciato l'allarme: «È preoccupante dover fare i conti con un numero così alto di esemplari morti in poco più di una settimana perché ciò ci mette davvero di fronte alla questione della sopravvivenza di questa specie», ha detto il dottor Pádraig Duignan, direttore di patologia presso il Marine Mammal Center.

La prima carcassa di balena grigia - una femmina adulta di 12,5 metri - è stata ritrovata nella Baia il 31 marzo; la seconda sabato scorso a Moss Beach, nella contea di San Mateo; la terza mercoledì vicino al porto turistico di Berkeley e il giorno successivo l'ultima, esattamente a Muir Beach, nella contea di Marin. Le balene migrano per 10.000 miglia per svernare al largo delle acque del Messico, dove si accoppiano e partoriscono vicino alla costa della Bassa California. Tornano a nord e rimangono al largo in primavera e in estate per nutrirsi di acciughe, sardine e krill prima di continuare la loro migrazione a nord, verso le fresche acque artiche ricche di cibo.

Nel 2019, almeno 13 balene si sono arenate nella Bay Area e gli scienziati hanno affermato di temere che fosse perché gli animali stavano morendo di fame e non potevano completare la loro migrazione annuale dal Messico all'Alaska. I biologi hanno osservato balene grigie in cattive condizioni corporee durante la loro migrazione annuale dal 2019, quando un "evento di mortalità insolito" è stato dichiarato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. La malnutrizione, l'intreccio negli attrezzi da pesca e lo scontro con le navi sono state le cause più comuni di morte riscontrate dal team di ricerca negli ultimi anni.

Un'autopsia della balena trovata a Muir Beach ha rivelato lividi ed emorragie significative ai muscoli intorno alla mascella e alle vertebre del collo, compatibili con un trauma dovuto all'impatto della nave. Ma gli esperti hanno notato che la balena era comunque in buone condizioni fisiche. Gli esperti non sono riusciti a determinare con precisione le cause del decesso degli animali.