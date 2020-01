Batteri coreografi: ecco come interagiscono ​causando placca sui denti e infezioni

: ecco come interagiscono ​tra di loro causando, ad esempio, la placca dentale o alcune infezioni. Anche i batteri possono disegnare splendide coreografie come dei provetti ballerini : lo dimostra il fiore che sembra sbocciare sulla piastra di coltura quando due ceppi di batteri vengono fatti crescere insieme. Uno spettacolo della natura inedito, quello descritto sulla rivista eLife dai ricercatori dell'Università della California a San Diego, che aiuterà a chiarire i meccanismi con cui batteri diversi interagiscono fra loro per formare il, quella pericolosa patina che può depositarsi per esempio sui denti o sui dispositivi medici (come pacemaker e cateteri) causando infezioni