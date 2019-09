Bere troppe bevande zuccherate aumenta dell'8% il rischio di morte

Il consumo di bibite , sia zuccherate sia con dolcificanti ipocalorici, potrebbe essere collegato a maggior rischio diper tutte le cause: «rispetto a un basso consumo (meno di un bicchiere al mese), coloro che riferiscono di berne 2 o più bicchieri al dì hanno un rischio di morte dell'8% maggiore per le bibite zuccherate e del 26% maggiore per quelle con dolcificanti artificiali». È quanto spiegato in un'intervista all'ANSA da Neil Murphy, dello IARC (International Agency for Research on Cancer) con sede a Lione, autore di unocondotto in 10 paesi europei tra cui l' Italia e pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine. Lo studio ha coinvolto quasi 452.000 tra maschi e femmine ed è durato oltre 16 anni in cui sono stati registrati quasi 42 mila decessi ed ha confrontato il consumo di bibite di vario tipo sulla base di questionari alimentari compilati dai partecipanti.LEGGI ANCHE Dieta a base di patatine e salsicce, ragazzo diventa cieco. «Carenze di vitamine B12 e D»



È emerso in particolare che - rispetto a un basso consumo - bere ogni giorno due o più bicchieri di bibite si associa a maggior rischio di morte percardiovascolari e bere uno o più bicchieri al giorno per patologie dell'apparato digerente. «L'osservazione impressionante del nostro studio è che abbiamo trovato associazioni col rischio di morte per tutte le cause sia per le bibite zuccherate, sia per quelle dolcificate artificialmente», sottolinea Murphy. I possibili meccanismi biologici in atto, in grado di spiegare tali associazioni sono diversi per i due tipi di bibite, continua: «per quelle zuccherate in primis l'eccesso diche contribuisce all'aumento di peso e all'obesità, sebbene l'associazione sia stata riscontrata anche per i consumatori magri, segno che, oltre all'eccesso di peso, giocano un ruolo importante anche altri meccanismi. Le bibite zuccherate alzano la glicemia (concentrazione di zucchero nel sangue) che a sua volta porta a maggiori livelli di insulina, insulino-resistenza e infiammazione», spiega l'autore.Per le bibite con dolcificanti artificiali i meccanismi sono meno chiari: prove scientifiche ancora limitate suggeriscono che i dolcificanti non sono inattivi ma potrebbero indurre comunque iperglicemia e alti livelli di insulina rischiosi per la salute , ma servono altri studi per verificarlo. Per quanto si tratti di uno studio epidemiologico di tipo osservazionalè, conclude l'autore, i risultati danno sostegno alla validità di iniziative di salute pubblica volte a ridurre il consumo di bibite e a seguire unaequilibrata.