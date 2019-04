Brutte notizie per gli amanti del caffè: uno studio rivela può provocare il cancro ai polmoni

Venerdì 5 Aprile 2019, 15:53

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/1822Il consumo di due o più tazze di caffè o tè al giorno può aumentare il rischio di sviluppare il cancro ai polmoni, secondo una ricerca condotta da un team internazionale di scienziati presentato alla conferenza annuale dell'American Association for Cancer Research che si è tenuta ad Atlanta, in Georgia.Gli autori dello studio hanno basato la loro indagine su 17 analisi condotte negli Stati Uniti e in Asia, le quali ritenevano che l'assunzione delle due bevande era correlata all'insorgere del cancro al polmone. Le ricerche analizzate si sono basate su persone non fumatrice alle quali è stata diagnosticata, però, la malattia.Dato che il consumo di caffè e tè sono strettamente correlate alle abitudini dei fumatori, gli studi precedenti potrebbero aver prodotto risultati incoerenti, si legge nel nuovo studio. L'autore principale di questa nuova analisi, Jingjing Zhu, dell'Università di Vanderbilt, ha indicato che nelle precedenti indagini non era distinto ciò che causava lo sviluppo del cancro del polmone, tra il tabacco e le due bevande.La nuova ricerca ha rilevato che le persone che non fumavano ma bevevano due o più tazze di caffè al giorno avevano il 41% di probabilità in più di sviluppare la malattia, rispetto a quelle che non bevevano quelle bevande. Allo stesso modo, i non fumatori che consumavano due o più tazze di tè al giorno avevano il 37% in più di probabilità di sviluppare quel tipo di cancro rispetto a quelli che non le bevevano.Il rischio era simile per tutte le età e razze e per tutti i tipi di caffè. Il caffè decaffeinato era associato al 15% in più di probabilità di provocare la malattia rispetto al caffè con caffeina. In questo senso, gli autori del nuovo lavoro suggeriscono che la caffeina non è l'innesco del cancro del polmone, ma qualcosa nel processo di torrefazione del caffè che crea il legame tra il consumo delle bevande e il rischio di soffrire di questa malattia.