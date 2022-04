Camminare veloci? Fa guadagnare 16 anni di vita: ecco perché

Camminare velocemente potrebbe farvi guadagnare 16 anni di vita. I ricercatori dell'Università di Leicester hanno scoperto un legame tra il passo di una persona e il ritmo con cui invecchia.

In particolare, una vita di camminata veloce porta a telomeri più lunghi. Questi sono i "cappucci" protettivi alle estremità dei tuoi cromosomi, un po' come le linguette di plastica sui lacci delle scarpe. Sebbene non contengano informazioni genetiche, i telomeri svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere stabile il DNA.



Gli scienziati misurano questi tappi terminali per calcolare l'età biologica di una persona. Più sono lunghi, più giovane è una persona in termini di età biologica, che può essere molto diversa dall'età cronologica (il tuo compleanno).

APPROFONDIMENTI RICERCA Dieta a intermittenza, non conta a che ora mangi ma quanto mangi, gli... ALIMENTAZIONE Dieta dopo Pasqua, ecco come tornare subito in forma

Giornata della salute delle donne, da oggi visite e consulenze gratuite in 270 ospedali



In un'analisi di oltre 400.000 adulti britannici della biobanca britannica, gli scienziati hanno scoperto che un passo più veloce per tutta la vita potrebbe portare una persona ad avere 16 anni in meno in termini di età biologica quando raggiunge la mezza età. È importante sottolineare che il team ha scoperto che camminare a passo svelto da solo, indipendentemente da quanta attività fisica svolge quella persona, porta a telomeri più lunghi.

I ricercatori spiegano che ogni volta che una cellula si divide, i telomeri si accorciano. Ad un certo punto, i telomeri diventano così corti che la cellula non si divide più. Sebbene il legame tra la lunghezza dei telomeri e la malattia non sia ancora chiaro, gli scienziati affermano che l'accumulo di cellule senescenti (anziane e morenti) contribuisce allo sviluppo di malattie e fragilità legate all'età.

I ricercatori di Leicester hanno dunque scoperto che anche solo 10 minuti di camminata veloce ogni giorno possono contribuire a una vita più lunga. Questi individui avevano un'aspettativa di vita fino a 20 anni in più rispetto ai loro coetanei che camminavano più lentamente.