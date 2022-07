DeaMadre, il nuovo format di alimentazione sana e sostenibile

Nasce DeaMadre - life in balance, un nuovo format di alimentazione sana e sostenibile, equilibrata e genuina, gustosa e soprattutto già pronta. Da consumare on the way e a casa. Il progetto nasce con una mission precisa: fare del cibo una fonte di energia e salute con il supporto di tecnica e scienza. DeaMadre è un progetto innovativo di cucina positiva che nasce in Campania, culla della Dieta Mediterranea, ma animata da alte professionalità provenienti da tutta Italia, per offrire una gamma di piatti unici di gastronomia combinata e bilanciata, per una vita sana ed in armonia con il Pianeta.

Alla base di DeaMadre c’è lo studio di un corposo team di ricerca nel campo alimentare, tecno-alimentare e nutrizionale. La start-up è promossa dal Gruppo Farmacie dei Golfi della famiglia di Martino, farmacisti in Campania da tre generazioni, con la visione strategica e il coordinamento di Aurelio Latella, Founding Partner di Ettore Fieramosca ed esperto di filiere agroalimentari, ed il contributo scientifico di Maria Grazia Volpe, ricercatrice del Cnr e Raffaele Sacchi, direttore del dipartimento di tecnologie alimentari della facoltà di agraria dell’università degli studi di Napoli Federico II. Le ricette portano la firma di Stefano Polato, padovano, classe 1981, celebre chef delle missioni spaziali italiane ed europee, responsabile dell’ideazione e realizzazione dei pasti di Samantha Cristoforetti ed esperto di nutraceutica e cucina molecolare. «DeaMadre è il primo passo di un progetto più ampio su benessere e alimentazione che si basa sulla scienza epigenetica che evidenzia come elementi determinanti per le reazioni chimiche, che attivano o disattivano parti del nostro genoma, siano influenzati dall'alimentazione e quindi incidano sulla salute e sulla nostra aspettativa di vita», spiega il dottor Nicola di Martino, ideatore del progetto, farmacista da oltre cinquant’anni e presidente del gruppo Farmacie dei Golfi.

Il cibo Punto di partenza è l’Healthy Eating Plate, tradotto in italiano come Il piatto del mangiar sano, creato dagli esperti di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health: si tratta di un piatto unico, salutare e bilanciato, basato su una formula scientifica che consiste nel combinare in esatte proporzioni vegetali, carboidrati e proteine. Il piatto unico salutare di DeaMadre sarà dunque composto per il 50% da frutta e verdura, per il 25% da carboidrati e il restante 25% da proteine. La preparazione in cucina è improntata al rispetto delle materie prime, con tecniche di cottura e conservazione di ultima generazione per non alterare le proprietà organolettiche e nutrizionali degli alimenti provenienti da una filiera di fornitori Campani di alta qualità. Il packaging per conservare e consumare il cibo è innovativo e coerente con la vocazione alla sostenibilità del progetto tramite l'utilizzo di materiali compostabili e riciclabili. Il tutto con un patto chiaro con i consumatori: il giusto prezzo con la giusta qualità. La scelta di DeaMadre si basa innanzitutto sulla qualità e sull’accessibilità a tutte le fasce di reddito di una alimentazione sana, bella, divertente. I piatti Le proposte comprendono Le polpette uniche, tris di polpette in 4 varianti, di cui due vegetariane.