Glaucoma, se Fido ha lo stesso disturbo agli occhi del cane della Ferragni

Ne ha sofferto anche Matilda, il piccolo bulldog francese di Chiara Ferragni. «Il mio cane ha un glaucoma all’occhio», ha comunicato l’influencer ai suoi fan qualche settimane fa. «La stiamo curando con diversi colliri anche cortisonici, speriamo che non peggiori». Un male abbastanza comune tra i cani che può mettere in pericolo la loro vista; se non curato adeguatamente può portare alla cecità. Tra le razze più predisposte a questa malattia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati