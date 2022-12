Capodanno in bellezza: i 3 consigli del professore D'Andrea

L’Approssimarsi delle festività rappresenta il periodo perfetto, per tutte le persone che vogliono «sentirsi più belli». Ma come fare, per prepararsi al meglio per la notte di Capodanno? Molti trattamenti estetici hanno un effetto immediato ai quali è sufficiente sottoporsi un paio di giorni prima.

Abbiamo chiesto al Professore Francesco D’Andrea Direttore del Dipartimento di chirurgia Plastica Ricostruttiva Ed Estetica dell‘Università Federico II di Napoli, quali sono i 3 Consigli principali per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: «Tra i trattamenti di medicina estetica- afferma il Professore Francesco D’Andrea - ne sottolineo i 3 principali, maggiormente richiesti in questo periodo: Il primo inerisce una pulizia profonda attraverso il Peeling, il quale permette di preparare a tanti trattamenti di medicina avanzata. Il secondo riguarda invece, la stimolazione dei tessuti e l’idratazione attraverso trattamenti specifici come il Dermapen, molto funzionale ed efficace. Il terzo, infine, è il Botulino e il Filler laddove sia necessario, per migliorare lo sguardo e il turgore del volto stesso».