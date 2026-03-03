Nel suo ufficio al Cardarelli, il manager Antonio D'Amore legge ad alta voce i dati, storici e inediti, di cui bisogna tenere conto per capire come funziona l'assistenza, e cosa non funziona, qui e nel resto della Campania. Innanzitutto, il numero di visite al pronto soccorso, da record e in aumento: «Quasi 200 al giorno». E di reparti ristrutturati: «Venti in tre anni» sottolinea con orgoglio. «L'ospedale è in trasformazione, ha nuova hall con i volti dei grandi maestri di medicina alle pareti e personale pronto ad accogliere e orientare i pazienti in arrivo anche da altre regioni: se ne contano 1359, per lo più dal Lazio e, subito dopo la Calabria, e la Basilicata, dalla Lombardia. Complessivamente, il 2,14 per cento nel 2025».

Questa cifra appare, però, marginale.

«Ma è un segnale che ad attrarre siano prestazioni ultra specialistiche come la chirurgia robotica, urologica e addominale: fa capire che è importante sostenere i percorsi di eccellenza. Occorre attirare qui, per primi, professionisti e attrezzature di livello per conquistare pazienti: difatti, da tre anni a questa parte, diversi primari sono arrivati da fuori regione. E ora il Cardarelli punta a diventare la prima struttura d'Italia con certificazione Eras per la riduzione di complicanze e tempi di degenza post- interventi gastrointestinali, tra esofago e stomaco; mentre con i suoi laboratori di genetica è già riferimento per malattie rarissime come la sindrome di Malan o di Sotos. E ancora, tra il 2024 e il 2025, i trapianti di fegato sono passati da 47 a 81; le terapie Car-T, un tempo solo al Policlinico, da 2 a 12».



Resta il nodo delle liste di attesa per i problemi più comuni.

«Sono 2229 le prestazioni in più garantite nel 2025 solo di ortopedia (senza conteggiare gli interventi urgenti, oltre 2000 all'anno), e 9164 complessivamente. Tra queste, un notevole sforzo è stato fatto per recuperare 5830 richieste del 2022 e del 2023: un risultato ottenuto reinvestendo proprio il 5 per cento dei proventi dell'intramoenia (la sanità a pagamento in ospedale, ndr), previsto dalla legge Balduzzi che così consente progetti mirati per la riduzione delle liste di attesa».



Difatti, i pazienti pagano visite ed esami in intramoenia, quando c'è da aspettare così a lungo.

«Qui è previsto un monitoraggio costante sui tempi di attesa, ogni tre mesi, e il blocco dell'attività privata dei medici, diverse volte già scattato, se non procede in parallelo con l'offerta pubblica. Non solo: se l'attesa supera quella massima prevista per la classe d'urgenza e la prestazione non è disponibile prima a Napoli, il paziente, residente in città, al Cardarelli può attivare il percorso di tutela, in modo da ottenere il rispetto dei tempi stabiliti, pagando solo il ticket. Insomma, l'intramoenia non va demonizzata, ma regolata: è decisamente più complicato, quando i professionisti scelgono di lavorare il pomeriggio esclusivamente nel privato, in extramoenia, come fanno tanti dermatologi e oculisti: in questi casi diventa impossibile intervenire».



Accade pure che, per saltare la fila ed evitare di pagare il medico, i pazienti vadano direttamente al pronto soccorso. Il Cardarelli è il punto di riferimento.

«Purtroppo, è così. Ed è chiaro che non può fare tutto da solo. Quasi 61mila pazienti su 70mila all'anno arrivano con la propria auto, non in ambulanza. E quasi la metà per problemi risolvibili anche altrove. Senza parlare degli over 75enni: uno su cinque, tra tutti gli ammalati, in estate e durante le feste natalizie. Però, qui vale sempre la massima che il Cardarelli non manda indietro nessuno».



Ma, per accogliere tutti e limitare le barelle, l'ospedale è poi costretto a bloccare gli interventi programmati, fermando i ricoveri di altri ammalati e quindi allungando le liste di attesa.

«La grande affluenza incide sull'attività di elezione, e fa salire anche la tensione in corsia. È il fenomeno dell'overcrowding: si cerca di limitarne il più possibile l'impatto».



Soluzioni?

«Continuare a rafforzare la "prima linea": sono 10 i medici appena selezionati per l'emergenza dopo che per anni i concorsi sono andati deserti, 1250 i dipendenti nel triennio, tra cui anche gli assistenti sanitari chiamati a dialogare con i familiari dei pazienti. Sta dando buoni risultati anche il protocollo anti-aggressioni, che prevede che sia l'ospedale a denunciare invece del singolo operatore. E poi l'umanizzazione, con spazi più accoglienti e confortevoli grazie alle ristrutturazioni attese da decenni, anche se resta tanto da fare».



Le prossime mosse?

«È programmata una lista unica per le tre divisioni di chirurgia, per interventi di bassa complessità, tenendo presente che tra il 2022 e il 2025 si è già passati da 19630 a 29794 operazioni. Ed è in corso il processo per avviare i trapianti di polmone, che oggi non si effettuano in Campania, con i medici dell'ospedale inviati in Belgio per la formazione, oltre ad attivare la banca del tessuto muscolo-scheletrico (la prima del Mezzogiorno). Tra i nuovi percorsi di cura, il centro di neuroimmunologia per la sclerosi multipla e le malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale, unico in Italia. E occorrerebbe aprire un altro padiglione, ma servono cinque milioni per i lavori; mentre è già finanziata la costruzione di corridoi aerei per collegare le tante palazzine».



Come immagina l'ospedale del futuro?

«Deve fare leva proprio sui servizi di eccellenza. Per questo, bisogna dare una risposta anche organizzativa: rivedendo il piano ospedaliero regionale, oramai datato, ottenendo più risorse dal governo, e investendo anche in nuovi poli, concentrando le prestazioni ad alta specializzazione e trasferendo sul territorio l'assistenza meno impegnativa, come sta avvenendo, del resto, in Toscana e Veneto. Altrimenti, è chiaro che l'ammalato andrà a curarsi fuori regione, con tutte le conseguenze del caso: complicanze e urgenze che, alla fine, arrivano sempre al Cardarelli».