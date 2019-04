Spopola a Milano e Firenze il Pokè, l'insalata hawaiana con pesce crudo marinato e tagliato a cubetti a basso contenuto calorico, ma a Roma e a Napoli resta ben saldo il classico hamburger. Città che vai gusti che trovi, secondo una ricerca Deliveroo, che ha preso a campione gli ordini effettuati negli ultimi mesi a Roma, Milano, Firenze e Napoli.



Se nel capoluogo lombardo e toscano il Pokè è stabilmente al primo posto, Napoli sceglie nell'ordine l'hamburger, il sushi, l'insalata hawaiana, mettendo la pizza solo al quarto posto. Più classici i gusti dei romani, con hamburger, pizza, pokè, cucina italiana e sushi. Eppure c'è un piatto che va fortissimo a Roma in zona Parlamento: il Thai Noodle wok a base di spaghetti orientali nati in Cina 4 mila anni fa e realizzati con farina di riso, grano saraceno, fagiolo mungo, mais oppure alghe, saltati nel wok e conditi con pesce, pollo o verdure.



Si consumano nell'apposito

Noodle box

con le classiche bacchette, ma c'è chi nella tranquillità del suo ufficio si affida alla classica forchetta. Nel quadrilatero della politica i dati di Deliveroo parlano chiaro: a pranzo 1 ordine su 3 richiede le posate di plastica, rinunciando all'opzione ecologica "no posate" introdotta da Deliveroo nel 2018. Meglio a cena quando nella stessa zona a chiedere le posate è 1 ordine su 5. La zona del Parlamento, maglia nera assieme a Milano Centro, è in controtendenza con i dati nazionali che vedono il 91% dei consumatori italiani scegliere l'opzione "no posate" sulla piattaforma Deliveroo.

Domenica 28 Aprile 2019, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA