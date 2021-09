Colesterolo, in Gran Bretagna farmaco a Rna a 300.000 pazienti a rischio: persone saranno chiamate attivamente

Arriva in Gran Bretagna il farmaco a Rna per il colesterolo. Il Servizio sanitario britannico (Nhs) ha siglato una partnership con Novartis per gestire i pazienti affetti da ipercolesterolemia in tutta l'Inghilterra: l'accordo prevede la somministrazione da parte di operatori sanitari e medici di famiglia di inclisiran, farmaco che agisce sull'Rna messaggero, per il trattamento di 300.000 pazienti adulti in 3 anni. Si tratta di persone con livelli di colesterolo Ldl persistentemente elevati, nonostante la terapia con statine alla dose massima tollerata, e che abbiano già avuto un infarto, un ictus o un altro evento cardiovascolare. La novità dell'accordo è che non si aspetterà che si presentino i malati, ma verranno chiamati in modo pro-attivo dal Sistema sanitario per sottoporsi a questa terapia, che ha il vantaggio di essere somministrata solo 2 volte l'anno.

#Cholesterol Month - Day 7 - Where do LDLs acquire their cholesterol? 1) Hepatic LDL synthesis 2) Lipolytic by-product of VLDL/IDL 3) CETP mediated CE transfer (homotypic from chylo/VLDL particles) or (heterotypic from HDLs) 4) free diffusion from cell surfaces including RBC pic.twitter.com/5L9MmLKX8M — Thomas Dayspring (@Drlipid) September 7, 2021

«Come medico, vedo molti pazienti in cui i livelli di colesterolo non sono sufficientemente controllati per il loro livello di rischio, spesso nonostante l'uso ottimale delle terapie disponibili, il che li espone a un aumentato rischio di infarto o ictus», commenta Kausik Ray, dell'Imperial College di Londra. Novartis collaborerà con il Servizio sanitario inglese e l'Academic Health Science Network per identificare, trattare e monitorare in modo pro-attivo le persone da sottoporre alla terapia, perché ad alto rischio di un secondo evento cardiovascolare, e con colesterolo alto nonostante il trattamento con statine. Inclisiran agisce interferendo con l'Rna messaggero, in modo complementare alle statine e la dieta.