Il Circolo Canottieri ospiterà il convegno sui disturbi alimentari e l'obesità di Leonardo Mendolicchio

Il convegno “Nuove frontiere nella cura dei disturbi alimentari e l’obesità”, organizzato congiuntamente dall’Istituto Auxologico Italia e dalla rete di centri ambulatoriali Food for Mind Italia, si svolgerà venerdì 16 giugno dalle 14 e sabato 17 giugno dalle 9,30 nella sede del Circolo Canottieri Napoli (via Molosiglio 1- Napoli).

Fornire conoscenze teoriche, esperienze cliniche e strumenti di intervento adeguati alle nuove esigenze di trattamento e cura nell’ambito del complesso e peculiare mondo dei disturbi alimentari.

Sensibilizzare la popolazione, i genitori, gli insegnanti e le figure educative presenti nelle vite dei ragazzi sull’importanza della prevenzione e dell’azione tempestiva, diffondendo la conoscenza dell’offerta assistenziale specialistica disponibile su tutto il territorio nazionale.

Cresce sempre più il numero di coloro che sono affetti da disturbi alimentari: l’incidenza di anoressia e bulimia è aumentata del 45% per effetto della pandemia, con un picco soprattutto tra i giovanissimi tra i 12 e i 17 anni di età, che sono colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre - Covid a causa dell’isolamento sociale. Al contempo, è diminuita del 22% l’offerta di assistenza. Prima del Covid, infatti, i morti annui in Italia per disturbi alimentari si aggiravano intorno ai 3000 l’anno, un numero già elevatissimo, mentre nel 2020 sono stati ben 5000.

Per questo a Napoli, si terrà il convegno “Nuove frontiere nella cura dei disturbi alimentari e l’obesità”, da venerdì 16 giugno a sabato 17,alle ore 9:30 nella sede del Circolo Canottieri Napoli (via Molosiglio 1- Napoli).

La direzione scientifica dell’evento è del dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra Responsabile Riabilitazione D.A.N. per gli adulti e per i minori, Founder e direttore scientifico della rete italiana Food For Mind e dell’area di coordinamento dei disturbi del comportamento alimentare dell’Istituto Auxologico Italiano, direttore scientifico di Lo Specchio Dan a Domusnovas, centro residenziale e semiresidenziale per la cura dei DAN.